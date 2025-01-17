الأوبرا تستضيف المعرض الاستيعادى "تجديف عذب 2" للفنانة سهير أبو شادى

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد المعرض الإستيعادى "تجديف عذب ٢" للفنانة سهير أبو شادى ويفتتح فى السادسة مساء السبت ۱٨ يناير بقاعة صلاح طاهر ويستمر حتى الاثنين ٢٠ يناير.



يضم المعرض ۳۰ لوحة تجسد مراحل سهير أبو شادى الفنية ،الأولى للطباعة البارزة على خشب، الثانية الرسم بالحبر على الخشب والثالثة تصوير بألوان الأكلريك.

جدير بالذكر أن الفنانة سهير أبو شادى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك ١٩٦٨، حصلت على درجة الماجستير فى فن الجرافيك ١٩٩١ ، ودرجة الدكتوراه فى الفن التشكيلى ٢٠٠١، نالت مجموعة من الجوائز ولها مقتنيات خاصة بالعديد من الأماكن الهامة منها متحف الفن الحديث، وزارة الخارجية، وغيرها، اقامت الكثير من المعارض الخاصة بالقاهرة وبعض المحافظات منها أسيوط، العريش ، السويس كما شاركت فى عدة معارض جماعية محلية ودولية.