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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهم بقيادة سيارة نقل عكس الاتجاه في القاهرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى من إدعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الإتجاه بالقاهرة والإصدام بسيارتين وسيدة وشخص.. وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه والإصدام بسيارتين وسيدة وشخص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما ورد بالشكوى وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال سير السيارة النقل المشار إليها اصطدامت بدراجة نارية مما نتج عنه إصابة قائدها وفرار قائد السيارة النقل، وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

التواصل الاجتماعي بقيام قائد سيارة نقل عكس الإتجاه بالقاهرة وزارة الداخلية