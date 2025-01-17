عصمت: لا مشكلات بالشبكة الكهربائية ونولي اهتماما كبيرا لمشروعات الطاقة المتجددة بأسوان

كشفت زيارة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الى محافظة أسوان واللقاء المهم الذى عقدته مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة عن مجموعة من الحقائق فى مقدمتها أنه لاتوجد أى مشكلات فى ملف إنتاج الكهرباء ونجاح مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحويل محافظة أسوان إلى أكبر عاصمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لانتاج الطاقة من الشمس والرياح .

وفد لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان خلال لقائه بوزير الكهرباء في أسوان



كما أبدى قيادات واعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إعجابهم وانبهارهم الكبيرين بما شاهدوه من انجاز يصل إلى حد الإعجاز فى المشروع القومى العملاق لانتاج الكهرباء من الشمس وهو مشروع محطة أبيدوس والذى سيكون له دوره المهم فى انهاء ما كان يسمى بتخفيف الأحمال .

وخلال هذه الزيارة أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب باستراتيجية الدولة فى كل ما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وتفقد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة اليوم النائب طلعت السويدي، يرافقهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، محطة توليد السد العالي، التي تُعد أكبر محطة مائية لتوليد الكهرباء في إفريقيا، بقدرة إجمالية تصل إلى 2100 ميجاوات.

وخلال الجولة، التي شملت وحدة التحكم والتوربينات، أوضح مسؤولو محطة السد العالي أن هناك 13 محولًا جديدًا، من إجمالي 19 محولًا تم استيرادهم ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير ورفع كفاءة السد .

وأكدوا أن هذه المحولات ستُسهم في رفع القدرة الإنتاجية لمحطة السد إلى 2400 ميجاوات، بزيادة 300 ميجاوات، مما يحقق وفرًا سنويًا في استهلاك الوقود يُقدر بنحو 269 مليون دولار، ما يُسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

الشبكة الكهربائية لا تواجه أي مشكلات في القدرات المتاحة



وأكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، أن الشبكة الكهربائية لا تواجه أي مشكلات في القدرات المتاحة، سواء حاليًا أو خلال العامين المقبلين، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت لتطوير الشبكة والمشروعات التوسعية للقدرات الكهربائية، قائلا: "ليس لدينا أي مشكلة في القدرات الكهربائية المتاحة الآن، ولدينا ما يكفي مما يجلعنا لن نواجه أي نقص حتي العامين المقبلين".

وفي هذا السياق، أوضح النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تعقيبا علي التساؤلات حول أزمة انقطاع الكهرباء السابقة، أن إنتاج الكهرباء في مصر يفوق حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أن المشكلة كانت في المحروقات اللازمة للتشغيل لاسيما والتحديات المحيطة التي واجهت العالم أجمع وليس مصر فقط.

كما أشار الدكتور محمود عصمت إلى أن المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مصر تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء، ما دفع الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروع الضبعة النووي، الذي يُعد خطوة حيوية لتعزيز أمن الطاقة.

وأضاف الوزير أن مصر تواصل التركيز على الطاقة المتجددة لتقليل الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية.

وأوضح أن الدولة تمتلك 42 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المؤهلة لإنتاج الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح، ليست ثابتة مقارنة بالكهرباء المولدة من المياه، التي تُعد مصدرًا مستقرًا.

وأكد "عصمت" أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والأجنبية تمثل أولوية استراتيجية للدولة، حيث تسعى مصر لتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكة تصدير الطاقة ، ولفت إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بهذا الملف .

وضم الوفد البرلماني، الذي يترأسه النائب طلعت السويدي، كل من النواب عيد حماد، أسامة فتحي، عبد السلام خضراوى، وجيه أباظة، الدكتور عبد الباقي تركيا، علاء عبد النبي، سامح حبيب، أحمد حجازي، ونشوي الديب، الدكتور حسام الدين حلمي، رفعت شكيب، وأحمد العقاطي، عبد الناصر عطيه، آيه فوزي، سحر صدقي، جيهان البيومي، غادة عجمي، حمدي سليمان، نشوي رائف، سناء الحساني ، حسن خليل، عبد الله لاشين، هويدة غانم، عفاف وهبي، شريف الورداني، خالد رضوان، ريهام عبد النبي، علي البدري الذين أبدوا إعجابهم الشديد بهذا المشروع القومى العملاق موجهين التحية لكل من شاركوا فى انجازه.

وعقب زيارة اللجنة لمحطة أبيدوس 1، أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب استمرار اللجنة فى مناقشة ملف الطاقة الجديدة والمتجددة لإعداد تقرير شامل عنه ومناقشته بالجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان وبه مجموعة من التوصيات والاقتراحات لتقديمها إلى الحكومة مشيراً الى أن مصر أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لتحقيق انطلاقة كبيرة فى هذا المجال .

وقال "السويدى": إن ما شهدته اللجنة داخل محافظة أسوان من انجاز تاريخى لمحطة أبيدوس 1 الذى نفذته مصر وبأيدي مصرية بنسبة 100 % وفى توقيتات زمنية قياسية وغير مسبوقة عالمية وبمشاركة عدد كبير من علماء ومهندسين وفنيين مصريين بصفة عامة ومن شباب مصر الواعد بصفة خاصة يؤكد فعلاً أن محافظات صعيد مصر ومحافظة أسوان لديها القدرة على تحويل مصر الى مركز اقليمى وعالمي كبير فى عالم الطاقة الجديدة والمتجددة لتستفيد منه مصر والدول العربية والافريقية .