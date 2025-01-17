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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب اليد بالزي الأبيض أمام البحرين في بطولة العالم.. الليلة

منتخب مصر
منتخب مصر
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يرتدي منتخب  مصر لرجال كرة اليد  الزى الأبيض فى  مواجهة نظيره البحرينى  السابعة مساء اليوم الجمعة ، فى إطار ثان مواجهات  الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم " كرواتيا والأرجنتين والبحرين"

ويسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يواصل النتائج القوية بعد الفوز على  الأرجنتين  بنتيجة 39-25 فى بداية مشوار المونديال ، ليعطى جرس إنذار إلى جميع المنافسين

وشهدت مباراة الأرجنتين ظهور عدد من اللاعبين بأداء مميز  أمثال الحارس محمد على وكل من محمد سند و يحيى خالد ، فضلا عن على زين  الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة .

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم  كل من : 
في  حراس المرمى كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)

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