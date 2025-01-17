منتخب اليد بالزي الأبيض أمام البحرين في بطولة العالم.. الليلة

يرتدي منتخب مصر لرجال كرة اليد الزى الأبيض فى مواجهة نظيره البحرينى السابعة مساء اليوم الجمعة ، فى إطار ثان مواجهات الفراعنة فى بطولة العالم التي تستضيفها كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير الجاري إلى 2 فبراير المقبل، ويلعب الفراعنة فى مجموعة تضم " كرواتيا والأرجنتين والبحرين"

ويسعى منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور أن يواصل النتائج القوية بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 39-25 فى بداية مشوار المونديال ، ليعطى جرس إنذار إلى جميع المنافسين

وشهدت مباراة الأرجنتين ظهور عدد من اللاعبين بأداء مميز أمثال الحارس محمد على وكل من محمد سند و يحيى خالد ، فضلا عن على زين الذى حصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة .

وتضم قائمة الفراعنة فى بطولة العالم كل من :

في حراس المرمى كريم هنداوي (الزمالك) ومحمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي) وبلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني)

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) وأحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) وعبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي) وسيف الدرع (ليموج الفرنسي) وسيف هاني فوكس (الأهلي)

الظهير الأيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومحسن رمضان (الأهلي)

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) وأكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي) وأحمد عادل (الأهلي) وياسر سيف (الأهلي) ومحمد طارق (الزمالك)