غدًا.. 14750 طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في بورسعيد

أكد طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، أن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون غدا امتحانات نهاية الفصل الأول من العام الدراسي 2024 - 2025.

طاهر الغرباوي

وأشار، خلال متابعته الاستعدادات النهائية للامتحانات، إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة هو 14750 طالب وطالبة بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص ويؤدون الامتحان غدا في مادتي الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء.

وأوضح أن تعليم بورسعيد استعد مسبقا بتجهيز 58 لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية فضلا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأضاف أنه شكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية للتواصل على مدار الساعة خلال فترة الامتحانات مع غرف عمليات الإدارات التعليمية لرصد أي طارئ ووضع الحلول الفورية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

وأكد أن الامتحانات بنظام الورقة الامتحانية "البوكليت" حسب التعليمات الوزارية، متمنيا لجميع الطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.