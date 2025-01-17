مجمع القاهرة الإنجيلي ينظم سيمنار بعنوان "الفجوة بين الكنيسة والإعلام " بالمقطم

بدأ صباح اليوم، السيمنار الذي تنظمه لجنة الإعلام والنشر بمجمع القاهرة الإنجيلي، تحت عنوان “الفجوة بين الكنيسة والإعلام”، برعاية كل من: الأكاديمية المسيحية للإعلام، نظرة للمستقبل، الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، جيل الصخرة، وذلك بمقرالكنيسة الإنجيلية في المقطم.

ويهدف اللقاء إلى تطوير خدمة الميديا بالكنيسة والوصول الفعال للمخدومين عبر وسائل الميديا المتعددة ووضع الكنيسة على مسار أفضل نحو تواجد إعلامي فعال ومؤثر.

وتضمن برنامج اللقاء محاضرة بعنوان "الفجوة بين الكنيسة والإعلام" تقدمها النائبة والإعلامية دينا عبد الكريم، وورشة عمل يتم فيها التدريب على "انتاج محتوى جذاب ومفيد" مع المخرجان مايكل محروس وشريف وهبة.