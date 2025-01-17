قرار جديد من آينتراخت فرانكفورت بشأن انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، بأن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني اتخذ قرارًا جديدًا بشأن انتقال نجمه المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت نظيره بوروسيا دورتموند على ملعب دوتش بانك بارك، في مباراة تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الألماني، وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن صفقة انتقال مرموش إلى السيتي باتت وشيكة، حيث من المتوقع أن يصل عرض رسمي من النادي الإنجليزي خلال ساعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة تتجاوز 80 مليون يورو، وهي القيمة التي يطالب بها نادي آينتراخت فرانكفورت.

وكان مرموش يقدم أداء استثنائيًا مع فرانكفورت هذا الموسم، حيث سجل 20 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات.

مرموش لن يلعب مباراة بوروسيا دورتموند

واعتبرت الصحيفة الألمانية أن مشاركة عمر مرموش الأخيرة أمام فرايبورج كانت وداعاً لجماهير آينتراخت فرانكفورت، إذ أحرز خلالها هدفًا وصنع هدفين.

وأكدت صحيفة «بيلد» على إتمام الاتفاق بين مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت حول صفقة مرموش مساء أمس الخميس، وأن النجم المصري لن يلعب مباراة بوروسيا دورتموند.

وأتمت الصحيفة بأن المتوقع أن يوقع عمر مرموش عقدًا لمدة 5 سنوات مع مانشستر سيتي، ليلتحق بواحد من أقوى الأندية في العالم.

وينتهي عقد عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت في صيف عام 2027، وخلال الموسم الجاري يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفًا خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بـ16 هدفًا.