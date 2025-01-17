الكاميرون: مقتل ستة مسلحين من حركة "بوكو حرام" شمالي البلاد

قتل ستة مسلحين من حركة "بوكو حرام" الإرهابية، في منطقة "أقصى الشمال" الكاميرونية، حسبما افادت مصادر أمنية كاميرونية.

وأوضح موقع "زون بورس" الإخباري، اليوم /الجمعة/ أن مسلحي حركة "بوكو حرام" قُتلوا على يد عناصر من كتيبة التدخل السريع إثر شنهم هجوما على موقع لهذه الكتيبة، وتمكن الجيش من استعادة ثلاثة أسلحة حربية، ما دفع مسلحي بوكو حرام للانسحاب.

ومنذ عام 2014، تعرضت منطقة أقصى الشمال الكاميرونية لهجمات منتظمة من جماعة "بوكو حرام"، التي تنشط أيضًا في المناطق الحدودية مع نيجيريا، مما تسبب في خسائر في الأرواح ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

