ads
الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكاميرون: مقتل ستة مسلحين من حركة "بوكو حرام" شمالي البلاد

حركة بوكو حرام
حركة بوكو حرام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قتل ستة مسلحين من حركة "بوكو حرام" الإرهابية، في منطقة "أقصى الشمال" الكاميرونية، حسبما افادت مصادر أمنية كاميرونية.

 وأوضح موقع "زون بورس" الإخباري، اليوم /الجمعة/ أن مسلحي حركة "بوكو حرام" قُتلوا على يد عناصر من كتيبة التدخل السريع إثر شنهم هجوما على موقع لهذه الكتيبة، وتمكن الجيش من استعادة ثلاثة أسلحة حربية، ما دفع مسلحي بوكو حرام للانسحاب.

ومنذ عام 2014، تعرضت منطقة أقصى الشمال الكاميرونية لهجمات منتظمة من جماعة "بوكو حرام"، التي تنشط أيضًا في المناطق الحدودية مع نيجيريا، مما تسبب في خسائر في الأرواح ونزوح أعداد كبيرة من السكان.
 

حركة بوكو حرام الكاميرون