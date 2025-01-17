الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٠ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٠ وحتى ١٦ يناير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الأسبوع تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المتحف الزراعي بالدقي لمتابعة اعمال رفع المخلفات والانقاض والتطوير والتجميل والتشجير بالمتحف، كما تفقد أيضا سير العمل بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما عقد وزير الزراعة الاجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور قيادات الوزارة، حيث وجه بسرعة حل مشكلات المواطنين.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف استعرض من خلال أبرز لقاءات ورسائل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لدولة اوغندا، للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية، كما نشرت حملة وزارة الزراعة للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، "معاك في الغيط"، فيديو وملصقات لتوعية مزارعي محصول بنجر السكر ، بالتوصيات الواجب اتباعها لزيادة إنتاجية المحصول.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قرار السماح باستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين كان بناءً على سماح الموقف الوبائى، وفور تغيره تم إلغاء هذا القرار ووقف العمل به وإصدار قرار وزارى بمنع إستيراد الدواجن ومنتجاتها من الصين، كما أكدت الوزارة مواصلة توفير أوجه الدعم المتعددة للفلاح المصري والتي من ضمنها الأسمدة الآزوتية المدعمة.

بينما استقبل الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل التعاون في الزراعة المستدامة، كما واصل المركز الإشراف على دراسات حصر وتصنيف الأراضي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، كذلك أجرى فريق من الباحثين المتخصصين بالمركز جولات ميدانية في تجمعات الحمة، السحيمي، أبو رصاصة، والنثيلة، وذلك في غطار حملة اسأل استشير.

وأصدر قطاع استصلاح الأراضي تقريرا بحصاد انشتطه المختلفة خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك في غطار مواجهة التعديات وتطوير الجمعيات وتقديم الدعم والإرشادات، كذلك أصدر معهد بحوث التناسليات الحيوانية تقريرا يتضمن حصاد انشتطه خلال عام 2024، حيث تضمن القوافل البيطرية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وسلامة الغذاء.

بينما قام الدكتور احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة أعمال لجان حملة مكافحة الحشائش في بعض أراضي زراعات القمح في الجيزة وبني سويف، كذلك نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية وبالتعاون مع حزب مستقبل وطن، واحدة من أكبر حملات الإرشاد والتوعية على مستوى الجمهورية.

واختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا دوليا لعدد من المتخصصين من دولة السنغال، كما شارك المعمل في ورشة عمل فى إطار المشروع المبرم مع المعهد القومى للمعايرة، كذلك شارك عدد من أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل في المنتدى الثقافى العلمى السادس لمركز البحوث الزراعية تحت عنوان "الصحة النباتية فى إطار منظومة الأمن الغذائي"، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل هذا الاسبوع حوالي 6877 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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