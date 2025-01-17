محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مجهول المصدر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية، في تنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع.

وتهدف هذه الحملات إلى توفير احتياجات المواطنين اليومية، وضبط السلع مجهولة المصدر، وضمان جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

وأشار المحافظ إلى تحرير 211 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال يومين، في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 2 طن من الدقيق الأبيض الفاخر مجهول المصدر في مركز تلا، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح. كما تم ضبط كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في محل جزارة بمركز بركة السبع.

وشملت المخالفات تحرير 120 محضرًا ضد المخابز بسبب التلاعب في الأوزان، وعدم النظافة، ومخالفة المواصفات، إلى جانب 91 محضرًا ضد الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمحال والمصانع، لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك. وشدد على أهمية ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي للممارسات الاحتكارية، والتفاعل السريع مع بلاغات الغش التجاري لحماية حقوق المواطنين.