انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. غدًا

تنطلق غدًا السبت الموافق 18 يناير 2025، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، وتستمر حتى الخميس 23 يناير، تحت إشراف، فايزة أحمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وبناءً على توجيهات الأستاذ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

يؤدي الامتحانات هذا العام 9831 طالبًا وطالبة بمختلف القطاعات التعليمية (عام - مهني - تربية خاصة)، موزعين على الإدارات التعليمية كالتالي:

إدارة رأس غارب: 885 طالبًا وطالبة

إدارة الغردقة: 6008 طلاب وطالبات

إدارة سفاجا: 1089 طالبًا وطالبة

إدارة القصير: 1049 طالبًا وطالبة

إدارة مرسى علم: 251 طالبًا وطالبة

إدارة الشلاتين: 340 طالبًا وطالبة

إدارة حلايب: 209 طلاب وطالبات

وأكدت فايزة أحمد جاهزية المديرية بشكل كامل لبدء الامتحانات، مشددة على تطبيق الإجراءات الأمنية والتنظيمية اللازمة، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

كما تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين نقل الأسئلة ومتابعة سير الامتحانات، مع توفير بيئة آمنة للطلاب.

وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية من نظافة وتعقيم مستمر للجان، وتوفير غرف عزل بإشراف الزائرة الصحية والطبيب.

تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لرصد أي معوقات وحلها فورًا، مع الالتزام بضوابط الامتحانات وتوفير التهوية المناسبة للجان وأماكن التصحيح لضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الدقة والانضباط.