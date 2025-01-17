وزير خارجية غينيا الإستوائية يشيد بالتعاون بين بلاده ومصر

أشاد وزير خارجية غينيا الاستوائية سيمون أيسونو أنجيه Simeón Esono Angué، بالتعاون بين بلاده ومصر في العديد من المجالات والتي تشهد تطورًا ملحوظًا؛ من بينها تدريب عناصر الشرطة في غينيا الاستوائية من وزارة الداخلية المصرية، فضلًا عن قطاعات الصحة والدواء، والإسكان ومشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سفير مصر في مالابو حداد عبد التواب الجوهري، مع وزير الخارجية الغيني.

وقدم السفير الشكر إلى وزير الخارجية الغيني، على دعم بلاده للعديد من الترشيحات المصرية في المناصب الدولية والإقليمية، والتنسسيق المتبادل بين البلدين على كافة المستويات.

كما ناقش السفير مع وزير خارجية غينيا الاستوائية، ترتيبات عدد من الزيارات المتبادلة بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات التي تمثل أولوية للجانبين.

