بدء "اجتماعات القاهرة الفنية" لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

بدأت اليوم /الجمعة/ اجتماعات القاهرة الفنية لوضع آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة؛ بمشاركة أطقم مصرية وقطرية أمريكية وإسرائيلية.

ذكرت ذلك قناة (القاهرة الإخبارية) اليوم، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت القناة قد قالت - في وقت سابق اليوم - إن هناك استعدادات مكثفة للدولة المصرية تجرى بمحافظة شمال سيناء؛ تمهيدًا لإدخال المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن المستشفيات المصرية في شمال سيناء على أتم استعداداتها لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

وعرضت القناة مشاهد اصطفاف مئات شاحنات المساعدات التي تحمل المواد الغذائية والخيام وجميع المستلزمات ومقومات الحياة الأساسية لقطاع غزة.

