مكتبة مصر العامة تعلن بدء حجز أنشطة الأطفال والشباب والكبار وذوي الهمم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة في تحفيز أعضائها على حسن استغلال أوقاتهم و تحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال إجازة نصف العام من خلال ممارسة وتعليم الأنشطة الممتعة التي تطور من مهارات الأبناء وقدراتهم الإبداعية مثل الأنشطة الفنية واليدوية والرسم، والموسيقى، وذلك لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة ستقدم خلال أجازه نصف العام عدة أنشطة في المجالات الآتية وذلك طوال أيام الأسبوع وعلى من يرغب في الإستفادة من هذه الأنشطة علية التوجه لإدارة العلاقات العامة بالمكتبة منها الأنشطة المقدمة للأطفال من سن 4 الى 16 سنة "أعرف دينك - الكشافة - تعليم رسم مستوى أول وثانى – حساب ذهني مستوى أول وثانى – موسيقى مستوى أول وثانى – تحسين خط رقعة ونسخ - غير حياتك - الخيال العلمى - شطرنج مبتدئين ومحترفين – لغة إنجليزية – لغة فرنسية – فن إستعراض - فوتوشوب - أساسيات حاسب آلى – برمجة مستوى أول - فوتوشوب"، بالإضافة الى تقديم نشاط "فن الإستعراض" للأطفال من ذوى الهمم.

والأنشطة المقدمة للشباب والكبار مكرميه - كروشيه - تفصيل مستوى أول وثاني -رسم على الملابس - أساسيات رسم - موسيقى- فن إستعراض - ديجيتال آرت – لغة إنجليزية – لغة فرنسية- لغة إيطالية - مهارات حياتية – تنمية بشرية – كن مبدع – أساسيات برمجة – تسويق إلكتروني – فوتوشوب.