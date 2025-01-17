تعرف على المرشحين لتمثيل مصر في كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين

حدد الاتحاد المصري للسلاح القائمة الأولية المرشحة لتمثيل مصر في بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين، التي ستُقام في نادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 2 فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولية أبرز 8 لاعبين وفقًا للتصنيف المحلي الأخير، ليكونوا المرشحين للمشاركة على أن يتم اختيار 4 لاعبين فقط لتمثيل مصر رسميًا في البطولة، بينما يحق لباقي اللاعبين المشاركة على نفقتهم الخاصة خارج إطار المنتخب.

وتضم قائمة المرشحين وفقًا للتصنيف المحلي الأخير كلا من: يوسف شامل (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، إسلام أسامة (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، محمود السيد (نادي المؤسسة الرياضية بالهايكستب)، فؤاد غريب (نادي الصيد المصري)، حمزة باسل (نادي مدينة نصر الرياضي)، أحمد محمد حسنين (نادي السلاح السكندري)، ياسين حجاج (نادي أكاديمية تيما)، وعبدالله نصر (نادي الشمس).

وفيما يلي نستعرض أبرز النتائج الأخيرة للمرشحين على الصعيدين المحلي والدولي:

يوسف شامل (المصنف الأول):

حقق الميدالية الذهبية في كأس العالم للناشئين بنيجيريا ديسمبر الماضي، ويحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي للناشئين.

محليًا، حصل على المركز الخامس في بطولة كأس مصر عمومي رجال، وفاز بالمركز الأول في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، وتُوّج بالمركز الأول في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة.

إسلام أسامة (المصنف الثاني):

حصد المركز الثالث في كأس العالم للناشئين بنيجيريا ديسمبر الماضي، ويحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي للناشئين.

محليًا، تألق بتحقيق المركز الأول في بطولة كأس مصر عمومي رجال، والمركز الأول في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، والمركز الثالث في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة.

محمود السيد (المصنف الثالث):

جاء في المركز الثالث بكأس العالم للناشئين بنيجيريا ديسمبر الماضي، وحقق المركز السادس في كأس العالم للكبار بسويسرا نوفمبر الماضي في إنجاز كبير، ويحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي للناشئين.

محليًا، حصل على المركز الـ18 في بطولة الجمهورية فردي عمومي رجال، والمركز الـ17 في بطولة كأس مصر فردي عمومي رجال، والمركز الـ17 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة.

فؤاد غريب (المصنف الرابع):

احتل المركز السابع في كأس العالم للناشئين بنيجيريا ديسمبر الماضي، ويحتل المركز الـ78 في التصنيف العالمي للناشئين.

محليًا، جاء في المركز الثامن في بطولة كأس مصر فردي عمومي رجال، والمركز الـ29 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة، والمركز السادس في بطولة كأس مصر فردي تحت 20 سنة.

حمزة باسل جميل (المصنف الخامس):

جاء في المركز الثامن في كأس العالم للناشئين بنيجيريا ديسمبر الماضي، ويحتل المركز الـ79 في التصنيف العالمي للناشئين.

محليًا، جاء في المركز الـ20 في بطولة كأس مصر فردي عمومي رجال، والمركز الـ34 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة، والمركز الـ42 في بطولة كأس مصر فردي تحت 20 سنة.

أحمد محمد حسنين (المصنف السادس):

محليًا، حصل على المركز الـ24 في بطولة كأس مصر فردي عمومي رجال، والمركز الثالث في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، والمركز الـ15 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة.

ياسين حجاج (المصنف السابع):

جاء في المركز الـ12 في كأس العالم للناشئين بنيجيريا ديسمبر الماضي، ويحتل المركز الـ106 في التصنيف العالمي للناشئين.

محليًا، جاء في المركز الـ39 في بطولة كأس مصر فردي عمومي رجال، والمركز الـ20 في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة، والمركز التاسع في بطولة كأس مصر فردي تحت 20 سنة.

عبدالله نصر (المصنف الثامن):

جاء في المركز الرابع في بطولة الجمهورية فرق تحت 20 سنة، والمركز الثالث في بطولة الجمهورية فردي تحت 20 سنة، والمركز الـ33 في بطولة كأس مصر فردي عمومي رجال.