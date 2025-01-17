رئيس حي شرق بالإسكندرية تتابع أعمال تطوير شارعي ونجت ومصطفى كامل.. صور

قامت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي شرق، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال توسعة وتطوير شارعي ونجت ومصطفى كامل، رافقها مهندسو مديرية الطرق والإدارات المعنية، بما في ذلك إدارات المتابعة، الطرق، الإشغالات، والنظافة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمظهر الجمالي وتخفيف الازدحام المروري.

وأكدت خليفة خلال الجولة على أهمية الحفاظ على نظافة الطريق ورفع المخلفات بشكل فوري، مع منع أي إشغالات قد تعيق حركة السير. كما تفقدت منطقة مزلقان ونجت واطلعت على الجهود المبذولة لرفع المخلفات.

واستجابت لشكاوى ومقترحات المواطنين، مؤكدة حرص الحي على تلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم.

وأشارت رئيس الحي إلى أن المتابعة مستمرة يوميًا لضمان سير الأعمال وفق الجدول الزمني ودون أي معوقات.