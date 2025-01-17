ads
الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس حي شرق بالإسكندرية تتابع أعمال تطوير شارعي ونجت ومصطفى كامل.. صور

رئيس حي شرق
رئيس حي شرق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي شرق، بجولة تفقدية لمتابعة سير أعمال توسعة وتطوير شارعي ونجت ومصطفى كامل، رافقها مهندسو مديرية الطرق والإدارات المعنية، بما في ذلك إدارات المتابعة، الطرق، الإشغالات، والنظافة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالمظهر الجمالي وتخفيف الازدحام المروري. 

وأكدت خليفة خلال الجولة على أهمية الحفاظ على نظافة الطريق ورفع المخلفات بشكل فوري، مع منع أي إشغالات قد تعيق حركة السير. كما تفقدت منطقة مزلقان ونجت واطلعت على الجهود المبذولة لرفع المخلفات. 

واستجابت لشكاوى ومقترحات المواطنين، مؤكدة حرص الحي على تلبية احتياجاتهم وتحقيق رضاهم.

وأشارت رئيس الحي إلى أن المتابعة مستمرة يوميًا لضمان سير الأعمال وفق الجدول الزمني ودون أي معوقات.

 

أحمد خالد حسن سعيد أعمال تطوير وتوسعه الازدحام المروري الإسكندرية رفع المخلفات رئيس حى شرق محافظ الإسكندرية