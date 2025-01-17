تجديد الثقة في الدكتور علي الغمراوي رئيسًا لهيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، صدور قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور علي الغمراوي، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، لمدة عام، بدرجة وزير، وتعيين الدكتور تامر الحسيني، نائبا لرئيس هيئة الدواء المصرية، بدرجة نائب وزير، خلفا للدكتور أيمن الخطيب.



وتقدمت أسرة هيئة الدواء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بأسمى آيات التهنئة القلبية للدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، على تجديد ثقة القيادة السياسية فيه كرئيس لهيئة الدواء المصرية، متمنين له التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، والمضي قدما بسفينة هيئة الدواء المصرية تحت قيادته نحو العالمية، وتهنئ أيضا الدكتور تامر الحسيني لتكليفه بمنصب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وتتمنى له تحقيق مسيرة ناجحة تحت مظلة هيئة الدواء المصرية، وتتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير إلى الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة السابق؛ لما قدمه من جهد وعطاء منقطع النظير خلال الأعوام الماضية، ومساهمته المتميزة في مسيرة هيئة الدواء المصرية.