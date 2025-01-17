وزير الشباب يدشن مكتبًا دائمًا للسياحة بالمدينة الرياضية بجنوب سيناء

دشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مكتبا ومقرا دائما لإدارة العامة الفاعليات السياحية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة وذلك بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

ونوه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان سياحة المعسكرات الرياضية أضفت مصدرا مهما وفعالا للدخل كما أنها تعمل علي تعزيز صورة الوجهة السياحية لمصر من خلال اقامة تلك المعسكرات والتي سوف تساعدنا علي استهداف شرائح جديدة وعريضة من السياح المهتمين بالرياضة والصحة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة ان الهدف من انشاء مكتب تابع للسياحة الرياضية هو العمل علي زيادة أعداد السياح وجذب عدد كبير من المهتمين بالسياحة والمعسكرات الرياضية، والتي سوف تسهم في تنويع معدلات الإيرادات في المجال السياحي من خلال ايجاد مصادر متنوعة منها السياحة الشاطئية التقليدية.

وأكمل صبحي حديثه قائلاً: من منطلق حرصنا وسعينا لجعل مكانة البحر الأحمر وجهة دولية معروفة وقبلة لمزيد من الفاعليات والأنشطة الرياضية وإضافة المزيد من الفاعليات بها ومنها علي سبيل المثال رحلات المغامرة ورحلات الغوص والتي تتمتع بها وتعتبر عامل جذب لمحافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

واختتم صبحي حديثه نسعي وبكل جدية لإيجاد الحلول غير التقليدية لتنويع الإيرادات في المجال الرياضي والأنشطة الرياضية المرتبطة بالسياحة.

أضاف وزير الرياضة انً المعسكرات الرياضية سوف تساهم في خلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات مثل الفنادق، والمطاعم، والنقل، وتنظيم الأحداث الرياضية.

كما ستدفع هذه السياحة إلى تطوير البنية التحتية الرياضية، مما يعود بالنفع علي زيادة جودة وتطوير المنشآت الرياضية كما ان الأهداف الاستراتيجية لسياحة المعسكرات الرياضية تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل جوانب اجتماعية وبيئية وتسويقية. وهي تلعب دورًا هامًا في تطوير القطاع السياحي وتعزيز الصحة العامة وتبادل الثقافات.