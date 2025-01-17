طعنه في بطنه بسكين.. تفاصيل إصابة سائق في مشاجرة مع جزار وعامل

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها حول إصابة سائق بطنعة نافذة بالبطن في مشاجرة مع جزار وعامل بمنطقة ابو النمرس، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للسائق والذي تبين إصابته باصابة حرجة، وطلبت تحيريات اجهزة الامن حول الواقعة.

طعنه نافذة لسائق في البطن في مشاجرة مع جزار

البداية بأخطار تلقاه مأمور مركز شرطة ابو النمرس، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، باصابة سائق بطعنه نافذة في البطن في مشاجرة مع جزار وعامل بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص ان مشادة كلامية بسبب خلافات شخصية بين سائق يدعى “محمد ج” 40 سنة، وجزار يدعى “علي س” 30 سنة، وعامل يدعى "كريم" 25 سنة، تطورت الى مشاجرة، استل فيها الجزار سلاحا ابيض "سكين"، وسدد للسائق طعنة نافذة في البطن.

تم إلقاء القبض على المتهمين، واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة خلال استجوابهما أمام الشرطة، وأرشد الجزار عن مكان السلاح الأبيض المستخدم في الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.