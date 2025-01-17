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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إعلام إسرائيلي: أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم باتفاق غزة ستنشر مساء السبت

الاسرى
الاسرى
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افادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر، ان أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم بموجب اتفاق غزة ستنشر مساء السبت، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

واوضحت وسائل إعلام إسرائيلي انه سيتم نقل الأسرى المفرج عنهم إلى معتقل عوفر ومن هناك إلى مناطق مختلفة، موضحة انه سيفرج عن 600 أسير فلسطيني تتجاوز مدة اعتقالهم 15 عاما في إطار صفقة التبادل.

كما اوضحت ان عدد الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة يبلغ 290، بالإضافة الى الإفراج عن ألف من سكان قطاع غزة اعتقلوا خلال العملية البرية في إطار صفقة التبادل.

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