انتحر بسبب الاكتئاب.. كواليس العثور على جثة مسن أسفل عقار بالعجوزة

أجرت جهات التحقيق في الجيزة، تحقيقا عاجلا حول مصرع مسن القى بنفسه من الطابق الثاني بعقار بمنطقة العجوزة، وصرحت بدفن جثمانه عقب إجراء المعاينة التصويرية والاطلاع على تقرير الطب الشرعي حول وفاته، وأمرت بالاطلاع على السجيلات الطبية للمتوفى بعدما تبين ان السبب في انتحاره هو الشعور بالوحدة والاكتئاب، وطلبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

مسن يلقي بنفسه من علو

البداية بأخطار تلقاه مأمور قسم شرطة العجوزة، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بالعثور على جثة مسن اسفل عقار بمنطقة العجوزة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، ان الجثة لمسن يدعي "خالد. هـ" 65 سنة، وانه هو من ألقى بنفسه من الطابق الثاني بالعقار حسبما دلت التحريات وذلك لانه كان يمر بحالة من الاكتئاب الحاد؛ نتيجة شعوره بالوحدة وضغوط الحياة.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، وحرر رجال الشرطة محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.