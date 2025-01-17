"الدراسات العليا" بالإسكندرية يؤكد أهمية التقدم لإجراء امتحانات تحديد مستوى اللغة الأجنبية

أكد مجلس الدراسات العليا والبحوث، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، علي كافة كليات ومعاهد جامعة الأسكندرية بأهمية الإلتزام بقرار مجلس جامعة الأسكندرية رقم (۱۷۱) المعدل لسنة ٢٠١٨ بشأن تحديد مستوى اللغة الأجنبية لطلاب الدراسات العليا بالجامعة والأختبارات اللغة الأجنبية المطلوبة من الطلاب، والتأكيد علي كافة الطلاب بضرورة التقدم للجهات المعتمدة.

وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة، لإجراء هذا الامتحان دون غيرها، كما أكد د.هشام سعيد علي السادة وكلاء كليات ومعاهد الجامعة بأهمية وضع اسم جامعة الأسكندرية على جميع المقالات المنشورة في الدوريات المختلفة كشرط أساسي للحصول على مكافآت النشر العلمى من جامعة الأسكندرية.

كما أكد ضرورة الإلتزام بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر بجلسة بتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٥ والخاص بشروط الحصول على البعثات الخارجية أن لا يسافر المبعوث الا بعد استكمال عامين بالخدمة من تاريخ تعينه بالجامعة.

ووافق المجلس علي اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والمعهد العالي ألبير جاكار بولاية نامور ببلجيكا بغرض تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين بتمويل مقترح من مبادرة إيراسموس المقدمة من الاتحاد الأوروبي، كما ناقش المجلس اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) ووزارة الأثار وشركة فلايرزون بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أحيط المجلس علما بإعتماد تشكيل مجلس تحرير مجلة كلية التربية النوعية.