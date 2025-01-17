افريقيا الوسطى: "مينوسكا" تنشر قوات حفظ سلام في بلدة حاصرتها الجماعات المسلحة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) عن نشر قوات حفظ سلام في بلدة زانجبا في محافظة باس كوتو لحماية المدنيين من فظائع الجماعات المسلحة، حسبما أفادت المنظمة الأممية في موقعها على الانترنت.

وأفادت فلورنس مارشال، المتحدثة باسم البعثة الأممية، بان القوات كانت موجودة في زانجبا منذ ثلاثة أسابيع. ويأتي هذا الانتشار استجابة لطلب صريح من حكومة أفريقيا الوسطى بسبب تدهور الوضع الأمني في هذه المنطقة.

وقالت مارشال إن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ مهمة البعثة الأممية والتزامها بحماية السكان المدنيين الذين يعيشون تحت تهديد عناصر الجماعات المسلحة في المناطق المعزولة.

وأضافت "هذا الانتشار تمخضت عنه بالفعل نتائج ملموسة، حيث تحسن الوضع الأمني ولوحظ انخفاض في الأنشطة الإجرامية، مما سمح بعودة السكان تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية"، مشيرة إلى أن قوات حفظ السلام تقدم أيضا الرعاية الطبية للمدنيين.

