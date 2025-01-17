ads
الجمعة 17 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

افريقيا الوسطى: "مينوسكا" تنشر قوات حفظ سلام في بلدة حاصرتها الجماعات المسلحة

قوات حفظ سلام
قوات حفظ سلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) عن نشر قوات حفظ سلام في بلدة زانجبا في محافظة باس كوتو لحماية المدنيين من فظائع الجماعات المسلحة، حسبما أفادت المنظمة الأممية في موقعها على الانترنت.
وأفادت فلورنس مارشال، المتحدثة باسم البعثة الأممية، بان القوات كانت موجودة في زانجبا منذ ثلاثة أسابيع. ويأتي هذا الانتشار استجابة لطلب صريح من حكومة أفريقيا الوسطى بسبب تدهور الوضع الأمني في هذه المنطقة.

وقالت مارشال إن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ مهمة البعثة الأممية والتزامها بحماية السكان المدنيين الذين يعيشون تحت تهديد عناصر الجماعات المسلحة في المناطق المعزولة.

وأضافت "هذا الانتشار تمخضت عنه بالفعل نتائج ملموسة، حيث تحسن الوضع الأمني ولوحظ انخفاض في الأنشطة الإجرامية، مما سمح بعودة السكان تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية"، مشيرة إلى أن قوات حفظ السلام تقدم أيضا الرعاية الطبية للمدنيين.
 

إفريقيا الوسطى الامم المتحده قوات حفظ سلام زانجبا