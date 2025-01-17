تفضيل الأهل بين الأبناء.. دراسة تكشف حقائق غير متوقعة

كشفت دراسة طبية حديثة أجرتها جامعة بريغهام يونغ عن حقائق غير متوقعة فى تفاصيل وأسرار مفاضلة الوالدين بين أبنائهم؛ حيث حلل الباحثون مجموعة من الدراسات المتعلقة بمحاباة الوالدين للأطفال وفقا لما نشرته مجلة ديلي ميل.

ووجد الباحثون أن كلا من الأمهات والآباء يفضلون بناتهم وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن الآباء يفضلون الصبيان والأمهات يفضلن الفتيات، كما أوضحت الدراسة أن الفتيات قد يكن أسهل في التربية مقارنة بالصبيان، وأن الأطفال الذين يمتلكون سمات شخصية مثل الضمير الحي (أي روح المسؤولية والتنظيم) يكونون أكثر تفضيلاً لدى الوالدين.

وبينت الأبحاث أن الطفل المفضل في الأسرة يرتبط بصحة نفسية أفضل ونجاح أكاديمي أعلى وعلاقات رومانسية أكثر استقرارا.

وقال الدكتور ألكسندر جينسن: أن عوامل مثل المزاج أو روح المسؤولية قد تلعب دورا أكبر في التفضيل من نزعة الترتيب لدى الأبناء.

وأضاف أن الأهل قد يجدون التعامل مع الأطفال ذوي الضمير الحي أسهل ما يجعلهم أكثر تفاعلا معهم.

كما أظهرت الدراسة أن عمر الطفل وجنس الوالد له تاثير ضئيل على تفضيلات الوالدين، أن الأطفال الواعين والمقبولين كانوا أكثر تفضيلا لدى والديهم؛ حيث يميلون إلى التفاعل بشكل أكثر توافقا مع الأنماط الأسرية ما يقلل من الصراعات مع الإخوة.