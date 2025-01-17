المفوضة الأوروبية: سنستمر في تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم

أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، أنها ستستمر في تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، أنها تدعم السوريين لتحقيق الاستقرار والأمن والعدل وهم يستحقون السلام، مواصلة: "نقف مع كل السوريين ويجب أن تكون لديهم فرصة لإعادة بناء بلدهم".

وأردفت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، “سنقدم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون يورو لسوريا والدول المجاورة”.

كما أشارت إلى أنّ الصيغة القانونية للعقوبات على سوريا لا تؤثر على عملها الإنساني.