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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المفوضة الأوروبية: سنستمر في تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم

سوريا
سوريا
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أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، أنها ستستمر في تخفيف معاناة السوريين وتلبية احتياجاتهم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، أنها تدعم السوريين لتحقيق الاستقرار والأمن والعدل وهم يستحقون السلام، مواصلة: "نقف مع كل السوريين ويجب أن تكون لديهم فرصة لإعادة بناء بلدهم".

وأردفت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، “سنقدم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون يورو لسوريا والدول المجاورة”.

كما أشارت إلى أنّ الصيغة القانونية للعقوبات على سوريا لا تؤثر على عملها الإنساني.

الأوروبية السوريين العدل السلام القاهرة الاخبارية