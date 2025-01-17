رسميًّا.. هالاند يستمر مع مانشستر سيتي حتى عامه الـ34

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تجديد عقد مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند لفترة طويلة.

عقد هالاند القديم ينتهي مع مانشستر سيتي في يونيو 2027، قبل أن يقرر النادي الإنجليزي تمديد عقده وتحصين هدافه من كبار أندية أوروبا، التي كانت ترغب في ضمه خلال الفترة المقبلة، مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

تجديد عقد هالاند مع مانشستر سيتي 9 سنوات ونصف

يبلغ هالاند من العمر 24 عامًا، ويعد أحد أفضل المهاجمين حول العالم في الوقت الحالي وخلال السنوات الأخيرة الماضية.

وجدد هالاند عقده مع مانشستر سيتي لمدة 9 سنوات ونصف، لينتهي تعاقده مع السيتي في صيف 2034، أي حينما يصل عمر نجم منتخب النرويج إلى سن الـ34.

وانضم هالاند إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف عام 2022، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 60 مليون يورو.

وسجل إيرلينج هالاند 16 هدفًا في 21 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري 2024-2025 في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أحرز 21 هدفًا في جميع المسابقات في 28 مباراة لعبها هذا الموسم.