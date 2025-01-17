محافظ مطروح يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، استعدادات وجاهزية مديرية التربية والتعليم بمطروح لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غد السبت، وجاهزية 124 لجنة امتحانية لاستقبال 12699 طالبا وطالبة.

وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن المديرية علي أتم استعداد لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، غدًا السبت، حيث يؤدي 12699 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم أمام 124 لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية وقطاع البنجر.

وأشارت وكيل الوزارة أنه في التاسعة صباح غد السبت سيؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وتستمر الامتحانات على مدار الأسبوع المقبل حتى الخميس 23 يناير الجاري.

وأكدت نادية فتحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية؛ لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وانضباطها على مدار الساعة؛ وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف.