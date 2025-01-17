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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 33 طائرة مسيرة روسية خلال الليلة الماضية

الحرب الاوكرانيه
الحرب الاوكرانيه
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أعلنت القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، إسقاط 33 طائرة بدون طيار روسية، خلال الساعات الـ24 الماضية. 

وذكرت الدفاعات الجوية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" - "أنه تم خلال الليلة الماضية إسقاط 33 طائرة روسية بدون طيار من طراز شاهد فوق عدة مناطق".. مشيرة إلى أنه تم إسقاط الطائرات في مناطق سومي وخاركيف وكييف ودنيبرو وزابوروجيا وميكولايف وأوديسا.

وأشار البيان إلى أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق الحرب الإلكترونية ومجموعات النيران المتنقلة شاركوا في صد الهجوم.
 

طائرة بدون طيار روسيا الدفاعات الجوية الأوكرانية