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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

طبيب يوضح: أدوية شائعة لعلاج ارتفاع ضغط الدم قد تشكل خطرًا على صحة القلب

تعبيرية
تعبيرية
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كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه من شأن الأدوية المستخدمة في خفض مستوى ضغط الدم مساعدة القلب ولكن هذا لا يحصل دائما حيث إنها قد تشكل خطراً على صحة القلب وفقا لما نشرته مجلة فيستي. رو.

يمكن للأدوية التي توضع تحت اللسان لخفض مستوى ضغط الدم بسرعة أن تقتل الشخص لأنها تخفض مستوى ضغط الدم بسرعة ليس في الشرايين فقط  بل وأيضا في الكلى والرئتين والدماغ والقلب  ما يؤدي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية والقصور الكلوي الحاد، ولذلك لا ينصح بخفض مستوى ضغط الدم بسرعة.

وينصح باستخدام هذه الأدوية في حالات ارتفاع مستوى ضغط الدم الحاد فقط بحضور طبيب الإسعاف  لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة واتخاذ الإجراءات لكي لا يعاني المريض من أي مضاعفات وللحفاظ على صحة جيدة.

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