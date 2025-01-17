الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية

استقرت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/ بالقرب من أعلى مستوى لها خلال خمسة أسابيع، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

ويأتي المكسب بعد أن أثارت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت في وقت سابق الأسبوع الجاري التوقعات بأن البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قد يخفض مزيدا من معدلات الفائدة خلال العام الجارى، وفقا لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.

واستقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية عند 2715.09 دولار للأوقية، كما حقق الذهب مكاسب بنحو 1% حتى الآن خلال الأسبوع الجارى.. فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكى بنسبة 0.1% لتصل إلى 2746.90 دولار للأوقية.

ويرى المحللون أن الذهب تلقى دعمًا من تراجع قيمة الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم الأسبوع الجارى في صالح توقعات خفض معدلات الفائدة.

وكان كريستوفر والر، عضو مجلس المحافظين للبنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، قد صرح أمس بأنه لا يزال من الممكن أن يتم ثلاث أو أربع عمليات خفض لمعدلات الفائدة خلال العام الجاري في حال جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من ذلك.

وأوضح أن التوقعات بالنسبة لخفض معدلات الفائدة من مجلس الاحتياطى الفيدرالى زادت بصورة أكبر بعد صدور أول أمس بيانات التضخم لشهر ديسمبر الماضى.

ويظل التركيز منصبا على سياسة الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، مع بدء ولايته الثانية الأثنين المقبل، حيث يتوقع المحللون أن تؤدي تلك السياسة إلى زيادة التضخم ويستخدم غالبا الذهب غير المدر للعائدات كتحوط ضد التضخم.

وفيما يتعلق بالمعادن النفسية الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% لتصل إلى 30.82 دولار للأوقية، لتزيد أكثر من 1 % خلال الأسبوع الجارى فيما سيكون المكسب الأسبوعى الثالث على التوالى.

وزادت أسعار البلاتين بنسبة 0.5% لتصل إلى 936.90 دولار للأوقية، لكنها انخفض بنحو 3% في ما قد يكون أسوأ أسبوع لها منذ نوفمبرالماضى، وفيما تراجعت اسعار البلاديوم بنسبة 0.1% لتصل إلى 939.53 دولار للأوقية، ليخسر نحو 0.9% الأسبوع الجارى.

