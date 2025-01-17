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الجمعة 17 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدًا.. 212.7 ألف طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي  ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن ماراثون الامتحانات يبدأ غدًا السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٥، وتنتهي في ٢٣ يناير الجاري، حيث بلغ عدد المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية ٢١٢ ألفا و٧٧٨  طالبًـا يؤدون امتحاناتهم داخل (٧٠٢) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية على أن يكون يوم الأحد الموافق ١٩ يناير الجاري اجازة من الإمتحانات بمناسبة عيد الغطاس. 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن  والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات و الباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

كما وجّه محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتهيئة المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب مشدداً على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه، أكد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة علي مدراء الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

كما شدَّد  على توفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

محافظ الجيزة ٢١٢ الف و ٧٧٨ طالبا يؤدون أمتحانات الفصل الدراسي الأول شهادة الإعدادية مادة اللغة العربية تجهيزات واستعدادات علي اكمل وجه لتهيئة المناخ الملائم للطلاب منع تواجد اي اشغالات او باعه جائلين تكثيف حملات النظافة انهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظة الجيزة