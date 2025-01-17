الزراعة: إصدار 565 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية خلال النصف الأول من يناير

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريرًا حول نشاطه خلال النصف الأول من شهر يناير الحالى.



وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع: إن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت

إصدار 565 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منها 280 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأوضح سليمان أنه تم الموافقة على تسجيل عدد 340 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 220 تسجيلة محلية، و 120 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.



وأضاف أنه تم إصدار 3 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.



وأشار الى تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على 9 مصانع أعلاف في 4 محافظات ب 16 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.

ولفت الى الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.