سكرتير بني سويف يواصل متابعته لسير منظومة العمل بـ"سوق اليوم الواحد"

يواصل السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اللواء سامي علام ،متابعته الميدانية لانتظام العمل في مبادرة سوق اليوم الواحد على مستوى المحافظة ، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بإقامة الأسواق الأسبوعية "يومي الجمعة والسبت" بمراكز ومدن المحافظة، لإتاحة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية العامة، وفق خطة الحكومة في هذا الشأن.

وتفقد السكرتير العام المساعد عددا من الأسواق التي ينتظم العمل بها "اليوم الجمعة"، وشملت مراكز ومدن : بني سويف وناصر، ورافقه فيها: علي يوسف رئيس مدينة بني سويف، فواز رجب نائب رئيس المدينة، د.علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة، ومديرو إدارات التموين والإدرات والأقسام المعنية بالوحدات المحلية.

وتضمنت جولة السكرتير العام المساعد الأسواق "اليوم الواحد" التي عُقدت اليوم بكل من: محي الدين ببني سويف،شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر، والتي يتزامن معها عقد أسواق بباقى مراكز المحافظة بكل من (شنرا / الفشن-، الميمون /الواسطى-، مدينة إهناسيا، مدينة ببا، بدهل /سمسطا) ، فيما ينتظم غدًا السبت، عقد السوق بمناطق وقرى (محيي الدين بمدينة بني سويف، مدينة الفشن، مدينة الواسطى، ننا /إهناسيا، طنسا بني مالو/ ببا، الشنطور/ سمسطا، شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر).

وتابع السكرتير العام المساعد انتظام حركة البيع والشراء وإقبال المواطنين على السوق" كل في مركزه"لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والإستراتجية من: سكر ، أزر، مكرونة، أجبان، ألبان، لحوم ودواجن وبيض مائدة و خضروات وفاكهة، بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات، منوها عن تكليفات المحافظ "محمد هاني غنيم"، باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام عقد وإقامة الأسواق الأسبوعية، وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري لتقييم الأثر الإيجابي على المواطنين، وضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وذلك تحت إشراف ومتابعة وتنسيق بين الوحدات المحلية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

في حين أعرب المواطنون ممن تصادف وجودهم من المترددين على الأسواق عن سعادتهم وترحيبهم بقرار المحافظة بانتظام عقد السوق وإقامته "يومين" بدلًا من يوم واحد، التي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم المتاحة والممكنة لهم.