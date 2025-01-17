طبيبة توضح: فوائد الرمان المذهلة مشروطة بالاستخدام الصحيح

كشفت الدكتورة مارغاريتا كوروليوفا أخصائية أمراض القلب خبيرة التغذية، أن الرمان مفيد جدا لاحتوائه على جميع أنواع الفيتامينات وعناصر معدنية عديدة ولكن بشروط وفقا لما نشرته مجلة radio1.ru.

تشير الطبيبة: لا يجوز تناول الرمان عند وجود عدم تحمل لدى الشخص أورد فعل تحسسي تجاه الرمان أو الأغشية الداخلية الموجودة فيه ،كما لا يجوز لمن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي تناوله مع البذور و من الأفضل تناول الرمان في الفترة بين الوجبات الرئيسية لتناول الطعام.

حيث يمكن أن يشعر الشخص عندما يمضغ بذور الرمان جيدا بالشبع بسرعة كبيرة لأن الألياف الغذائية تخلق ظروفا للشعور بالشبع وتسمح بالحصول على جميع المكونات الضرورية

بالإضافة إلى أن الرمان يحتوي أيضا على نسبة كبيرة من الحديد والبوتاسيوم ومكونات لها تأثير مفيد على القلب ولذلك هو مفيد لمن يعانون من اضطراب في عمل القلب وأمراض عضلة القلب.

ويكون الرمان أكثر فائدة في فصل الخريف حيث ينضج وتتراكم فيه أعلى نسبة من المواد المغذية المفيدة للصحة ولكن مع ذلك يمكن تناول 1-2 رمانة في اليوم دون أي آثار سلبية على الصحة.