مصرع سيدة أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات سيارة ميكروباص أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر ، وألقى رجال المباحث القاهرة ، القبض على السائق المتهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مصادمة ومتوفاه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (سيدة "بها عدة جروح متفرقة بالجسم" - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) الطريق اصطدمت بها سيارة "ميكروباص" محدثةً إصابتها التى أودت بحياتها ولاذت بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.