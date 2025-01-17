طقس الإسكندرية.. نشاط ملحوظ للرياح وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى تكاثر للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم الجمعة 17 يناير، 18 درجة، وسرعة رياح تصل إلى 20 كم/ ساعة، مع وجود توقعات لسقوط أمطار بلغت نسبتها 10%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان الإسكندرية، سوف تشهد نشاطا ملحوظا للرياح الشمالية الشرقية، قد تصل سرعتها إلى 30 كم/ ساعة، وارتفاع في أمواج البحر المتوسط بنسب متوسطة ما بين 1.5 إلى 2 متر.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى استمرار تكوين الظاهرة الطبيعية الشبورة المائية صباحًا والتي قد تصل إلى حد الضباب وإنعدام الرؤية الأفقية بشكل تام، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك منذ يوم الثلاثاء 13 يناير وحتى الأحد 19 يناير 2025.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

واتباع ارشادات القيادة الآتية أثناء تكون الشبورة المائية:

_ القيادة بهدوء تام

_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

_ إضاءة كشافات الشبورة المائية.

_ زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

_استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

_فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

_ استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.