الصين تؤكد دعمها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو لتحقيق سلام دائم

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قو جياكون، خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي يوم 16 يناير، أن الصين ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربًا عن أمله في تنفيذ الاتفاق بشكل فعال لتحقيق وقف شامل ودائم للقتال في القطاع.

وأوضح قو أن الصين، منذ اندلاع الجولة الأخيرة من الصراع في غزة، ظلت تدعو إلى وقف إطلاق النار ومنع التصعيد بأسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى الجهود الإيجابية التي تبذلها بلاده لتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين وتقديم الإغاثة الإنسانية.

وأضاف المتحدث أن الجانب الصيني يدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وسيواصل تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في جهود إعادة الإعمار ما بعد الحرب في غزة.

وشدد قو على أهمية استغلال فرصة وقف إطلاق النار للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة، مؤكدًا التزام الصين بالعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.