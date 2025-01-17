القبض على  5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالجمالية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 5 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالجمالية.

تعود البداية عندما تم ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود حفرة بعرض 3م وعمق 15م وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

كما تم ضبط شخصين حال قيامهما بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل ورشة نجارة بدائرة قسم شرطة الجمالية وتبين وجود (حفرتين كل منهما بقطر متر وعمق 15متر) وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.