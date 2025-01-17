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الجمعة 17 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عامل بمغسلة لسرقته سيارة سيدة بحلوان

صورة المتهم
صورة المتهم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عامل بمغسلة لسرقته سيارة سيدة بحلوان.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشان واقعة سرقة سيارة إحدى السيدات بالقاهرة .

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بسرقه سيارتها عقب إجراء الصيانة الدورية لها بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل بمغسلة سيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة ، وبحوزته السيارة المستولى عليها  وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض عامل بمغسلة لسرقته سيارة سيدة