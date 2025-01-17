اليوم.. محمد ثروت في حفل غنائي جديد بالأوبرا

يُحيى المطرب محمد ثروت، حفلا غنائيا جديدا، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك بمشاركة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة الدكتور محمد الموجي.

ويقدم الفنان محمد ثروت باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، في ليلة طربية مميزة بمشاركة فنانو الموسيقى العربية للتراث، وهم: ريم حمدي، حنان الخولي، ياسر سليمان، نهى حافظ، حنان عصام، أحمد محسن.

وقد نشر محمد ثروث عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة بوستر الحفل معلقا، جمهوري الحبيب الغالي، منتظركم إن شاء الله يوم الجمعة 17 يناير الساعة 8 مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في ليلة طربية مميزة مع فرقة التراث بقيادة المايسترو د. محمد الموجي.

يشار إلى أن الفنان محمد ثروت بدأ حياته الفنية كمطرب مميز فى أغاني الأطفال والأغنيات الوطنية، والدينية، والعاطفية، ولحّن له كبار الملحنيين وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، محمد الموجي، محمد سلطان، حلمى بكر، عمار الشريعي.

تخرج محمد ثروت في كلية الهندسة جامعة الزقازيق عام 1978، وعمل مهندسًا بعض الوقت قبل أن يتجه للغناء، بالإضافة إلى عمله في برامج الأطفال مع ماما سميحة.