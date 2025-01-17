إعلام إسرائيلي: تل أبيب ستعمل على إنشاء نظام دفاعي في غلاف غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب ستعمل على إنشاء نظام دفاعي جديد في منطقة غلاف غزة، وستقوم فرقتان بحماية المستوطنات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلي، أنّ المواقع العسكرية ستكون جزءا من المنظومة الدفاعية الجديدة.

وأفاد إعلام إسرائيلي، بأن الفرقة 162 ستتولى مسؤولية القطاع الشمالي بالغلاف وفرقة غزة ستبقى بالقطاع الجنوبي.

ومن المقرر أن يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مضاعفة القوات في غلاف غزة وإقامة منظومات دفاع معززة تزامنا مع وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، قرر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلغاء الاعتقال الإداري لعدد من المستوطنين.