زهران: جميع بنود اتفاق غزة تتطابق مع الرؤى المصرية

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر كان لها دور رئيسي في إدارة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وكان هناك العديد من التحركات المصرية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ولا زالت مصر تتمسك بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية.

وأضافت «زهران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن القيادة السياسية المصرية قدمت خارطة طريق للوصول إلى حلول ووقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تتطابق مع الرؤى المصرية.

وأشارت إلى أن مصر كان لها الدور الريادي في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن ملف المساعدات الإنسانية كان من أهم الأولويات لدى القيادة السياسية المصرية لمحاولة تخفيف وطئة الحرب على قطاع غزة.

وتابعت: «المساعدات الإنسانية المصرية كانت المنفس الوحيد لأهالي قطاع غزة من حالة الحصار قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي».