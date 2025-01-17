الكرة النسائية.. مودرن سبورت ينجح في ضم اللاعبة كنزي حمدي

نجح مسؤولو الكرة النسائية بنادي مودرن سبورت، في ضم اللاعبة كنزي حمدي إلى صفوفه، في صفقة انتقال حر، وذلك في إطار انتقالات يناير الشتوية.

وكان قد استغنى نادي الزمالك لفريق الكرة النسائية عن اللاعبة وذلك خلال انتقالات يناير.

يأتي ذلك في إطار قيام الجهاز الفني والإداري لنادي مودرن سبورت بالسعي في الفترة الحالية في تقييم لاعباته بعد خوضهم لـ13 مباراة خلال الدوري المصري الجاري لكرة القدم النسائية، وذلك من أجل تعزيز صفوف فريق كرة القدم النسائية بالنادي .

ويحتل فريق الكرة النسائية لنادي مودرن سبورت، المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بعد خوضه لـ13 مباراة حقق فيها الفوز في 9 مواجهات، وخسارة 3 مباريات وتعادل في مواجهة.

وحقق فريق الكرة النسائية بمودرن سبورت فوزًا كبيرًا على إنبى برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما، فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من دوري الكرة النسائية.

سجلت أهداف مودرن سبورت كل من بريدجت، هيام عبد الحفيظ، صامويل، غرام أسامة.