محكمة باكستانية تقرر سجن عمران خان 14 عامًا

حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، اليوم الجمعة، بالسجن 14 عامًا بعد إدانته بتهمة الفساد، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته «القدير تراست»، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا.

وأوقفت بيبي فور صدور الحكم. وأكد عمران خان أنه لن يبرم «أي صفقة» مع السلطات بعد صدور الحكم.

وقال خان للصحفيين: «لن أقوم بأي صفقة ولن أطلب أي تخفيف» للعقوبة.

وخان مسجون منذ أغسطس 2023 وهو متهم في حوالى 200 قضية يقول إنها تأتي بدوافع سياسية ولإبقائه في الحبس.

وكان أفرج عن زوجته بشرى بيبي قبل فترة قصيرة بعد تعليق حكم بالسجن سابق في حقها.