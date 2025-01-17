محافظ أسيوط يتفقد شركة أسيوط لإصلاح السيارات للاطمئنان على سير العمل

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، شركة أسيوط لإصلاح السيارات التابع للمحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على دفع الجهود وإنجاز أعمال الصيانة للسيارات التي يتم إصلاحها لاستقبال دفعة جديدة من السيارات التي تحتاج إلى الصيانة ورفع الكفاءة لتدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافقه خلال الجولة المحاسب عدلى أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولي الشركة والمشرفين.

وتفقد المحافظ السيارات والمعدات بمختلف أنواعها والجاري إصلاحها بالشركة موجهاً بسرعة إنجاز الأعمال للإستفادة من المعدات والسيارات التي يتم إصلاحها في أسرع وقت ممكن للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة فضلاً عن الإستفادة من الشركة وتنمية مواردها الذاتية بما يعود بالنفع العام على المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة لكافة المشروعات التابعة للمحافظة لدفع عجلة العمل إلى الأمام وتذليل أية معوقات قد تواجهها للإستفادة منها وتنمية مواردها الذاتية بما يعود بالنفع العام على المحافظة لافتاً إلى أهمية الإخلاص والتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد وتطوير الأداء وإستغلال كافة المقومات البشرية والمادية بجانب العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال وتسليم المعدات والسيارات بمواعيدها المقررة لتحقيق أقصى استفادة وأعلى عائد منها موجهاً بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المديريات والوحدات المحلية ومركز الصيانة لإصلاح السيارات والمعدات المعطلة وإجراء الفحص الدوري لها للتأكد من سلامتها بشكل دوري ومستمر تنفيذاً لخطة المحافظة الهادفة إلى رفع كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها للعمل في اي وقت تحسباً لأي طارئ قد يحدث.

وأوضح أبو النصر أننا نعمل على دفع وتيرة العمل لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية في أسرع وقت ممكن حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم مضيفاً أن الأولوية لإصلاح المعدات الثقيلة مثل اللوادر والأوناش والجليدرات وسيارات السلالم الهيدروليكية المخصصة لإصلاح كشافات الإنارة بالإضافة إلى سيارات الحماية المدنية والمرور حفاظاً على المال العام والاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لضمان استمرار عمل المعدات والسيارات بحالة فنية جيدة.

إصلاح السيارات

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