مصرع 3 عناصر إجرامية بمداهمة بؤرة لتجارة المخدرات في البحيرة

لقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء مداهمة بؤرة إجرامية لتجارة المواد المخدرة بمنطقة جزيرة الضهرية التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وكانت وردت معلومات الأجهزة الأمنية، لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيام عدد من التشكيلات العصابية شديد الخطورة مكون، من 7 عناصر إجرامية، سبق اتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "اتجار بالمخدرات" بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع ضباط الأمن العام ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3 أشخاص.

كما تمكنت الحملة من ضبط عدد 4 أشخاص وبحوزتهم مضبوطات" 350 طربة لمخدر الحشيش، عدد واحد بنادق آلية 5 بندقية خرطوش ، عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة، مكبس للاستخدام فى صناعة المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار محمد الشريف رئيس نيابة مركز شرطة إيتاي البارود وبسكرتارية محمد الشرقاوي، التحقيقات في الواقعة.