أونروا: ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للبقاء في غزة وتقديم الخدمات

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنها ملتزمة ببذل كل ما في وسعها للبقاء في قطاع غزة وتقديم الخدمات لسكانه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.

وأضافت أونروا، أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والمدنيين، متابعة “نتوقع عودة مئات الآلاف إلى مدينة غزة ما يجعل الأمور اللوجستية مصدرا للقلق”.

كما أوضحت أونروا، انها تعمل على تجهيز المخازن في غزة ولديها شبكات توزيع وموظفون على الأرض، استعدادا للعمل فور تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

