عدد سكان الصين ينخفض للعام الثالث على التوالي

أفادت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، بأن عدد سكان الصين قد انخفض، العام الماضي، للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التحديات الديموغرافية للبلاد التي تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد السكان، التي تواجه الآن شيخوخة السكان، ونقصاً بعدد الأشخاص في سن العمل.

وبلغ عدد سكان الصين ملياراً و408 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض قدره 39.‏1 مليون نسمة عن العام السابق.

وتتوافق الأرقام التي أعلنتها الحكومة في بكين مع الاتجاهات العالمية، ولكن بشكل خاص في شرق آسيا؛ حيث شهدت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وغيرها انخفاضاً حاداً في معدلات المواليد، وقبل 3 سنوات، انضمت الصين إلى اليابان ومعظم دول شرق أوروبا التي تشهد انخفاضاً في عدد سكانها.