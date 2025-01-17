اليوم.. الحكم على محاميي نافالني

كشفت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن تصدر محكمة روسية، اليوم الجمعة، حكماً ضد 3 محامين كانوا يدافعون عن المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن في عام 2024، حسبما نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن تقارير إعلامية.

ويواجه محامو أشد معارضي الكرملين اتهاماً بالانتماء إلى منظمة متطرفة، في إشارة إلى مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها نافالني.

ويزعم أن المحامين قاموا بنقل رسائل محظورة من موكلهم في السجن إلى الجمهور.

والمحاكمة مستمرة منذ سبتمبر 2024 في مدينة بتوشكي، شرق موسكو.

ويطالب مكتب الادعاء العام الروسي بالسجن 5 سنوات و11 شهراً لفاديم كوبرزيف، و5 سنوات و10 أشهر لأليكسي ليبتر، و5 سنوات و6 أشهر لإيغور سيرجونين.

وتم اعتقال المحامين الثلاثة في أكتوبر 2023، بينما كانت الإجراءات القانونية ضد نافالني لا تزال جارية وتوصف هذه الإجراءات بأنها ذات دوافع سياسية.