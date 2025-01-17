أضرار الساونا وحمام البخار على صحة الرجال.. ما يجب معرفته

كشف الدكتور باتور غونتشيكوف أخصائي أمراض الجهاز البولي التناسلي والصحة الإنجابية عن أضرار الساونا وحمام البخار على صحة الرجال العامة، وفقا لما نشرته مجلة gazeta.ru.

حيث أوضح الطبيب أنه يجب على الرجال عندما يتعلق الأمر بتنظيم الأسرة أن يدركوا كيف يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تؤثر على الخصوبة.

ويقول: إن الجهاز التناسلي الذكري حساس للغاية لتغيرات درجات الحرارة وأن الخصيتان اللتان تنتجان الحيوانات المنوية تقعان في كيس الصفن ويجب أن تكون درجة حرارتهما أقل من درجة حرارة الجسم نحو 34-35 درجة لأن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تؤثر سلبا على جودة الحيوانات المنوية والصحة العامة للجهاز التناسلي.

ويشير إلى أن درجة الحرارة في الساونا وحمامات البخار مرتفعة كثيرا وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين مما يؤدي بدوره إلى انخفاض إنتاج الحيوانات المنوية والعقم المؤقت كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة سلبا على حركة الحيوانات المنوية ما يقلل من فرص الحمل، كما أنها تؤثر على خصوبة الرجال.

ولهذا يوصي الطبيب بعدم قضاء فترة طويلة (10-15 دقيقة) في هذه الحمامات تتخللها فترات تبريد وتجنب التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.